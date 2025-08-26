Karneval: Land will Kommunen bei Sicherheit von Festen helfen

Die konkreten Voraussetzungen für eine solche Förderung, wie die Anzahl der Kooperationspartner, wären noch zu definieren, hieß es. Die Absicherung von Karnevalsumzügen sowie Festen sei inzwischen eine enorme finanzielle Herausforderung geworden, erklärte Innenminister Georg Maier (SPD). Das Brauchtum dürfe dabei nicht auf der Strecke bleiben. "Fakt ist, dass wir hier den Kommunen so gut es geht unter die Arme greifen müssen", so der Minister.