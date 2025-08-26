Karneval: Land will Kommunen bei Sicherheit von Festen helfen

Erfurt (dpa/th) - Das Land Thüringen will Kommunen bei der Absicherung von Karnevalsumzügen sowie Stadt- und Straßenfesten finanziell unterstützen. Aus Sicht des Innenministeriums könnten Kooperationen die Last der Absicherung von Veranstaltungen auf mehrere Schultern verteilen. Derartige Sicherheitspartnerschaften könnten dann - sofern sie bewilligt wurden - mit bis zu 500.000 Euro je Kooperation etwa für den Kauf von Zufahrtssperren unterstützt werden. Das teilte das Innenministerium anlässlich eines Treffens mit Thüringer Karnevalsvereinen in Erfurt mit.