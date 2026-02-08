Karneval Kaltennordheim Gute Laune überall bei den Jüngsten

In der Grundschule Kaltennordheim hieß es wieder lautstark „Nurde Helau!“. Passend zum 60-jährigen Jubiläum des Kaltennordheimer Karnevalsvereins verwandelte sich die Turnhalle der Schule in eine farbenfrohe Faschingsarena für die Kinder der Klassen 1 bis 4. In fantasievollen und liebevoll gestalteten Kostümen feierten die Schüler eine ausgelassene Karnevalsparty. Von Piraten über Polizisten und exotischen Tieren bis hin zu bekannten Figuren wie Mario und Luigi war alles vertreten. Ein besonderes Highlight war die Kostümvorstellung: Bei einer kleinen Modenschau wurden alle Kinder einzeln präsentiert und konnten stolz ihr Kostüm zeigen – sehr zur Freude des Publikums.