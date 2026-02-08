 
  Region
  Meiningen

  6. Gute Laune überall bei den Jüngsten

Karneval Kaltennordheim Gute Laune überall bei den Jüngsten

Grundschule

Wenn der Karneval in der Stadt seinen 60. Jahrestag feiert, dann macht auch die Grundschule mit. Was zeigten schon die Jüngsten? Dass sie sich auf die Bühne trauen.

In der Grundschule Kaltennordheim hieß es wieder lautstark „Nurde Helau!“. Passend zum 60-jährigen Jubiläum des Kaltennordheimer Karnevalsvereins verwandelte sich die Turnhalle der Schule in eine farbenfrohe Faschingsarena für die Kinder der Klassen 1 bis 4. In fantasievollen und liebevoll gestalteten Kostümen feierten die Schüler eine ausgelassene Karnevalsparty. Von Piraten über Polizisten und exotischen Tieren bis hin zu bekannten Figuren wie Mario und Luigi war alles vertreten. Ein besonderes Highlight war die Kostümvorstellung: Bei einer kleinen Modenschau wurden alle Kinder einzeln präsentiert und konnten stolz ihr Kostüm zeigen – sehr zur Freude des Publikums.

Für die grandiose musikalische Umrahmung und ein abwechslungsreiches Programm sorgte Enrico Weider, der mit viel Gespür für die jungen Narren durch den Vormittag führte. Bei zahlreichen bekannten Karnevalsliedern wurde ausgelassen getanzt und mitgesungen – denn bei allen Kindern herrschte eindeutig „oben gute Laune, unten gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune“.

Alle Klassen freuten sich über ihren Auftritt in den bunten Verkleidungen. Foto: Grundschule

Neben Tanz und Musik überraschten einige Kinder sogar mit eigenen kleinen Programmpunkten. Besonders die Mädels aus den Klassen 3 und 4 begeisterten mit mehreren einstudierten Tänzen und ernteten dafür den Applaus der Zuschauer. Für großes Staunen sorgte außerdem Finley Müller aus der Klasse 1, der mutig, frei vorgetragen und ganz ohne Scheu eine Bütt präsentierte – ein bemerkenswerter Beitrag, der zeigte, wie viel Talent schon in den Jüngsten steckt.

Zum 60. Karneval in Kaltennordheim war der Schlachtruf „Nurde Helau“ noch öfter als sonst zu hören. Von November an bis jetzt wurde das Jubiläum gebührend gefeiert.

Die Faschingsfeier war ein voller Erfolg und ein fröhlicher, bunter Beitrag zum Jubiläumsjahr des Kaltennordheimer Karnevals. „Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Nurde helau“, so die Schule.