Auch aus dem kleinsten Bürgerhaus kommen die tollsten Narren raus – dieses Motto bewies sich am Sonntag beim Karnevals-Jubiläumsumzug in Kaltennordheim. Seit 60 Jahren feiert man in der Rhönstadt Karneval und dazu gab es nun den allerersten Umzug der närrischen Geschichte. Der versetzte die Stadt in Ausnahmezustand, hatten sich doch viele Vereine und Gruppen, auch von außerhalb, zum Mitfeiern entschlossen und ließen mit ihrem bunten fröhlichen Gewusel die Stadt Kopf stehen. Überall in den Straßen hatten sich hunderte Zuschauer versammelt – mit denen man nach über zwei Stunden Umzug noch einen passenden Ausklang am Feuerwehrgerätehaus feierte. Viel Lob war an den Straßen zu hören für die Mühe, die sich die Mitwirkenden und die Organisatoren im Hintergrund gegeben hatten. Die hat sich wahrlich gelohnt, dieses Fest zum 60. wird wohl in toller Erinnerung bleiben.