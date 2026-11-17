Der Gemeindediener gab bekannt: Eine „eilige HCC-Luftfracht“ war am 11.11. 2026 angekommen – per Wildente versteht sich, nicht mit dem Storch, der normalerweise für Nachwuchs zuständig ist. Die kleine Leni ist somit ein echtes Karnevalskind. Ihre Eltern Nicole und Paul sind dem Heßleser Carnevalsclub (HCC), den „Welle Ände“, seit Jahren verbunden – beide als Tänzer und die Mama als Choreografin und Damenelferratsmitglied. Gäbe es einen Karnevalsgott, er hätte es nicht besser treffen können. Schon jetzt dürfte feststehen, dass Leni in wenigen Jahren im Kinderballett des HCC zu sehen sein wird.