„Ihr seid zu spät, jetzt dürft ihr wieder gehen“, kritisiert der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder. Vier Stunden später als üblich, nämlich erst um 15.11 Uhr, haben die Mitglieder des Mehliser Carneval Clubs (MCC), des Karnevalsverein Benshausen (KVB) und des Carnevalsvereins Messina am Dienstag, dem 11.11., das Rathaus gestürmt. Dennoch werden sie mit offenen Armen – Würstchen, Fettbroten, Mettbrötchen, Krapfen, Sekt und Bier – herzlich empfangen. Auch, wenn sich der Stadtchef am Anfang ein wenig ziert: Hier regiere immerhin bereits sein Narrenvolk, lässt er die Zuhörer vom Balkon des Rathauses aus wissen. Auch habe er Bedenken, dass etwas zu Bruch gehen könnte, dann nämlich wäre er schuld.