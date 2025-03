Die 5. Jahreszeit in Völkershausen startete pünktlich mit der Weiberfastnacht. Vor ausverkauftem weiblichen Publikum entführte uns traditionsgemäß die „Panik“ in den Orient. Weiter ging es im Programm mit dem Tanzmariechen vom DKC Dorndorf, den RHH’s, André und Mario und der neuen Oechsenberggarde. Die Unbeweglichen vom KCU Unterbreizbach tobten sich mit dem „Gestiefelten Kater“ und der „Schnellsten Maus“ tänzerisch in Mexiko aus. Zum zweiten Mal trat die Kirmesgesellschaft von Dorndorf mit wahrlich meisterhaften Handwerkern auf. Überrascht wurden die Damen mit „Einem Stern“ von Timi. Danach gaben sich die „Dunkle und die Helle Seite der Macht“ (das Männerballett des DKC Dorndorf) ein Stelldichein auf der Talbacher Bühne. Den Abschluss der Weiberfastnacht machten die Talbacher Spatzen mit einem Potpourri des „voXXclub“. Zum ersten Mal haben wir unter allen Gästen mit einer Kostümprämierung die wunderschönen Kostüme honoriert. Im Anschluss konnte bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein zur Musik von DJ Alex geschwungen werden.