„Super Wetter diesmal“, hörte man die Gagen zum traditionellen Karnevalsumzug in Viernau am Sonntag sagen. Nach den nasskalten Veranstaltungen der vergangenen Jahre glänzte der Straßenkarneval des Elferrats diesmal mit Sonne satt. Und so kamen die Gäste in Scharen und sahen einen bunten Umzug mit Hunderten Mitwirkenden und vielen Motivwagen. Neben vielen Gruselmotiven griffen andere das diesjährige Motto „Ob Grün, ob Blau,hier heißt’s helau!” auf und arbeiteten sich dabei auch in diesem Jahr wieder an ihren politischen Lieblingsfeinden, den Grünen, ab: „Bier ist gelb, davon wird man schön blau, aber es ist alles besser als grün.“ Vor dem Umzug musste der gerade erst wiedergewählte Bürgermeister Markus Böttcher auch diesmal wieder die Rathausschlüssel abgeben und wurde in Ketten durch die Straßen geführt. Auch Landrätin Peggy Greiser war zugegen. Am Montag folgt in der Gagengemeinde der Rosenmontagsumzug. Auch in Floh wurde am Sonntag der Straßenkarneval gefeiert (weitere Berichte folgen).