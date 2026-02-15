Karneval in Thüringen "Erfordia – Helau!" - Karnevalsumzug zieht durch Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Nach einem Jahr Pause hat Thüringens Landeshauptstadt wieder Straßenkarneval mit einem Umzug durch die Innenstadt gefeiert. 32 Vereine und Spielmannszüge gestalteten das bunte Spektakel mit Rufen wie "Erfordia – Helau!", Konfetti und ins Publikum geworfenen Süßigkeiten. Einige der Vereine, von denen viele einen eigenen Schlachtruf haben, gestalteten Motivwagen. Auf die Schippe genommen wurde die Weltpolitik, aber auch die Bundesregierung bekam ihr Fett weg.