Elf befreundete Vereine hatten sich am Samstagabend auf den Weg gemacht – darunter aus Ilmenau, Schleusingen, Struth-Helmershof und Weimar. Und die Gäste im ausverkaufen Sportcenter konnten sich über so manche Premiere, etliche kreativ-bunte Tänze und unerwartete Gags freuen. Die Gehlberger Karnevalisten machten den Anfang mit einem selbst geschriebenen Lied. Nicht nur textlich, sondern auch gesanglich überzeugten die Männer, die dem Publikum wichtige Lebenstipps mit auf den Weg gaben. Zu Recht erhielten sie dafür eine von drei goldenen Ziegen! Die Tänzerinnen vom Ilmenauer IKK entführten die Zuschauer nach Südafrika, während es mit dem Dillstädter DCC ins Weltall ging. Der Showtanz der Meininger MKG begeisterte die meisten Zuschauer und holte ein goldenes Meckertier.