„Kein Motto und keinen Plan, wir schließen uns der Regierung an“, lautet das diesjährige Motto des Streufdorfer Carnevalsvereins (SCV). Doch Karnevalisten sind clever und in ihrem Tun variantenreich, wenn es gilt, auf Veränderungen kurzfristig zu reagieren, schließlich seien sie eine Spaßpartei, wie es Präsident Andreas Bauer in seiner Begrüßungsrede am Samstag verkündete. Beim Einmarsch des Prinzenpaares musste das Publikum die Köpfe etwas senken, nicht weil das aktuelle Prinzenpaar verhindert war, sondern der Nachwuchs in die Presche sprang. Schließlich hat Streufdorf einen Kindergarten und so begleitete die Saalpolizei mit Finja, Till und Paula ein Dreigestirn auf die Bühne. Da sich Till aber nicht für eine der beiden Zwillingsschwestern entscheiden konnte, nahm er alle beide. Und für den Rest des Abends hatte Andreas Thauer noch eine Idee. Aus dem Publikum wurden mit den Prinzen Mario, Marko und Siegfried sowie den Prinzessinnen Silvia, Lisanne und Bärbel gleich drei Prinzenpaare gekürt, die sich in der Loge abwechselten. Ein Spaß, der bestens ankam.