Einen stimmungsvollen Einstieg in das fast fünfstündige Programm des Streufdorfer Carnevalsvereins (SCV) erleichterten Präsident Andreas Thauer die Besucher selbst durch ihre Kostümierung. Denn den fast zwei Drittel kostümierten Saalgästen sitzt bekanntlich der Schalk schon eher im Nacken. Und Präsident Andreas Thauer punktete beim Publikum nach dem Einmarsch von Elferrat und Funkengarden bereits bei der Begrüßung mit ersten Fotoeindrücken auf der Videowand. Mit dazu bei trugen DJ Marko, die Vorstellung der Elferräte, die dieses Jahr auf die Namen Pistenraudi, Flamingo, Ballerina, Goldmarie oder Schoote hörten, und des Prinzenpaares mit Prinz Marko I. und Prinzessin Lisanne I. Letztere boten in kurzweilig gereimter Form eine Vorschau auf das abendliche Programm.