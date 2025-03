Karneval in Reichenhausen Schmetterlinge und ein Dutzend Clowns

Ihren Karneval feierten am Samstag auch die Narren in Reichenhausen – in der 51. Saison. Zwei Elferräte gibt es übriges beim RCV – einen der Frauen und einen der Männer. Nach deren Einlaufen in den Saal sowie der beiden Prinzenpaare begrüßte Präsident Matthias Höfer alle Gäste nur mit einer kurzen Rede – damit es gleich losgehen konnte mit dem Programm. Das startete traditionell mit der Garde. Diese legte einen modernen Gardetanz aufs Parkett. Die Gardemädels bedankten sich mit einem Präsent bei ihrem „tapferen Schneiderlein Antje Scherer“ für das umfangreiche Umändern der neuen Gardekostüme. Anschließend tanzten die Dance Kids des RCV zum Thema „Arielle, die Meerjungfrau“. Die Eltern der Kinder bedankten sich mit einem Geschenk bei Svenja Hansen und Lilly Klein für ihr Engagement, die Kids zu trainieren.