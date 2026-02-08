Was für ein Sonntag im Weidtal: Zu den größten seiner Art in der Region gehört der Festumzug zum Karneval in Oberweid sicher nicht, dafür findet er jedes Jahr statt – so auch diesmal anlässlich der 71. Saison des Oberweider Carnevals Club (OCC). Und: In Sachen Kreativität, Stimmung, Gemeinschaft und Zusammenhalt kann sich das närrische Treiben durchaus mit anderen messen – zu sehen an vielen bunten Bildern der rund 25 Umzugsgruppen. Die kamen meist aus dem Dorf, aber auch Abordnungen befreundeter Vereine beiderseits der Landesgrenze Thüringen/Hessen waren gekommen, um mit den Oberweider Karnevalisten zu feiern und ein paar schöne Stunden zu erleben.