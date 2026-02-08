Was für ein Sonntag im Weidtal: Zu den größten seiner Art in der Region gehört der Festumzug zum Karneval in Oberweid sicher nicht, dafür findet er jedes Jahr statt – so auch diesmal anlässlich der 71. Saison des Oberweider Carnevals Club (OCC). Und: In Sachen Kreativität, Stimmung, Gemeinschaft und Zusammenhalt kann sich das närrische Treiben durchaus mit anderen messen – zu sehen an vielen bunten Bildern der rund 25 Umzugsgruppen. Die kamen meist aus dem Dorf, aber auch Abordnungen befreundeter Vereine beiderseits der Landesgrenze Thüringen/Hessen waren gekommen, um mit den Oberweider Karnevalisten zu feiern und ein paar schöne Stunden zu erleben.
Karneval in Oberweid Hier bin ich Narr, hier darf ich’s sein!
Tino Hencl 08.02.2026 - 18:30 Uhr