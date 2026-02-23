Der Elferrat des Merkerser Karneval Clubs (MKC) ist gut durchmischt; die Männer halten tapfer immer noch knapp die Hälfte der Sitze. Besonders der weibliche Anteil hat sich in den letzten Jahren als Nest anregender Leitideen bewährt. So traf in diesem Jahr Las Vegas auf Casino Royal beim Ackerhänse-Karneval. So wie beim Glücksspiel uralte Neigungen und Verlockungen mit aktuellen Erfolgsmomenten und Erwartungen an die Zukunft verwoben sind, mischte das Programm fantasievoll bis surrealistisch geprägte Körpersprache mit Freude, Spott und Weisheit.