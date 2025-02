30 Jahre „KVM“ – das bietet Frohsinn in Perfektion: „Jetzt geht’s los, wir sind nicht aufzuhalten. Hier spielt die Musik…“ Mit dieser Melodie startete der Büttenabend des „KVM“ im ausverkauften Martinrodaer Kulturhaussaal. Als Emma und Marie, fesch, fröhlich, liebenswert die Bühne in schmucker Uniform als Partykapitäne betraten und live ihren Song unter dem Stichwort „Gemeinsam“ sangen, war diese Metapher nicht von Wahlplakaten geklaut, sondern Ausdruck eines Gefühls, das in Martinroda seit jeher die Atmosphäre des Zusammenlebens prägt.