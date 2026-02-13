Wer ist das diesjährige Prinzenpaar? Das war die meistgestellte Frage der vergangenen Wochen in Langenfeld. Inzwischen ist das Geheimnis gelüftet: Es regiert Prinz Chris I. vom Leimicher Hundskopfland zusammen mit seiner Prinzessin Peggy I. des funkelnden Tanzes. Beide sind seit vielen Jahren Vollblutkarnevalisten und auch im privaten Leben schon viele Jahre vereint. Für Peggy stand immer fest: „Prinzessin mache ich nur in Langenfeld.“ Und diesen Wunsch konnte Chris ihr nicht verwehren und wurde nun schon zum zweiten Mal zum Karnevalsprinzen gekürt.