Das Warten hat ein Ende: Auch in Jüchsen starteten die Karnevalisten am Wochenende in die neue Saison – zur Auftaktveranstaltung des Jüchsener Karnevals Club (JKC) trafen sich dazu Jung und Alt am Samstagabend im gut gefüllten Saal des Kulturhauses. Los ging es wie gewohnt pünktlich um 20.11 Uhr – offiziell eröffnet wurde die 72. Lichtmesssaison nach dem Einmarsch des Elferrates und etlichen Schlachtrufen „Lichtmess ohe“ auf der Bühne von JKC-Präsident Eric Göpfert.