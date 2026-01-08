Der Lichtmess-Karneval gehört zu Jüchsen wie der Fernsehturm zu Berlin. Jedes Jahr aufs Neue stellen Mitglieder des Jüchsener Karnevalsclub (JKC) und viele andere Mitwirkende ein tolles Programm auf die Beine, verteilt auf mehrere Veranstaltungen. In Kürze ist es wieder soweit: Mit dem Schlachtruf „Lichtmess ohe“ nimmt die 72. Saison unter dem Motto „Wenn Kindheitsträume aufersteh’n, wird’s zur Lichtmess wunderschön“ Fahrt auf.