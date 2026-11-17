Ein Traum in Weinrot und Beige, verziert mit goldenen Akzenten und edler Spitze: In diesem Hoheitsgewand begrüßte Eileen Schenk, Prinzessin Eileen des Hildburghäuser Carnevalsvereins (HCV), die Närrinnen und Narren zur symbolischen Schlüsselübergabe am 11.11. auf dem Marktplatz in Hildburghausen. Gemeinsam mit Patrick Hohnbaum, Prinz Patrick der 140., schwingt sie bereits zum dritten Mal in Folge das närrische Zepter in der Kreisstadt.