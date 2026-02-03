„Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune. Vorne gute Laune, hinten gute Laune …“ – die Georgenhalle bebt. Das Publikum steht, klatscht und singt jede Zeile des Hits, der die sozialen Netzwerke im vergangenen Jahr erobert hat. Die Jüngsten des Vereins – die Rote Garde – ziehen die Gäste mit ihrem Gardetanz zur Prunksitzung des Hildburghäuser Carnevalsvereins 1888 e.V. (HCV) am Samstagabend in ihren närrischen Bann. Sie eröffnet den Abend, an dem beeindruckende Tänze, ein mysteriöser Geheimagent, eine aufgeregte Fahrschülerin und vieles mehr für Stimmung sorgen.