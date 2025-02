„Wir wollen Spaß erleben – darum fliegen wir der Sonne entgegen“, so das Motto beim Büttenabend in der Grabfeldgemeinde. Bei ihrem Flug in Richtung Sonne gab die Karneval-Airline jedoch gleich zu Beginn bekannt, dass die Schwimmwesten unter den Sitzen entfernt worden seien – der Stausee von Haina habe ja seit geraumer Zeit kein Wasser mehr, sodass diese bei einer Notlandung dort ohnehin nicht gebraucht würden. Die erste lokale Spitze also gleich zu Beginn des Abends, de natürlich noch weitere folgten.