Noch schnell den Countdown runterzählen und dann kann es losgehen. Mit Alaaf und Helau ist am Freitag auch der Haarhäuser Carneval Verein (HCV) in die heiße Phase des Karnevals gestartet. Mit dem ersten von vier Büttenabenden. Nun konnte gezeigt werden, was in den letzten Monaten an frechen Zeilen zu Papier gebracht und an tollen Tänzen einstudiert wurde. „Für unser wertes Publikum, all unsere lieben Gäste, zeigen wir heute nur das Beste“, versprach Präsidentin Andrea Poppitz-Münster in ihrer Eröffnungsrede. „Ein abwechslungsreiches, hochkarätiges Programm, Tradition in unserem Verein, dazu laden wir euch herzlich ein.“ Sie versäumte es nicht, den über 190 HCV-Mitgliedern zu danken, die dies ermöglichten. Sei es als Mitwirkende im rund vierstündigen Programm oder als Helfer hinter den Kulissen im Haarhäuser Gemeindesaal. „So ein Verein lebt nicht ohne Geld“, ging der Dank auch an die Sponsoren.