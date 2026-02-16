Der Generationenwechsel im GCV ist nunmehr vollzogen und bringt schöne Blüten und bereits reiche Früchte des närrischen Treibens hervor. Die Alten, die vor 50 Jahren im Männerballett mit tanzten und jetzt am Stock gehen, und sogar der Faschingsjungrentner Pierre Schmiedeknecht, der schon als Schüler ein GCV-Star mit spektakulären Auftritten war, saßen im Publikum. Sie staunten mit allen anderen Narrenvolk-Gästen und erfreuten sich an dem, was der Nachwuchs als starker Faschingsverein an närrischem Können, innovativer Kreativität, Ideenreichtum und leidenschaftlich großem Engagement zu leisten vermag.