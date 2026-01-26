Es ist wieder Fasching, und das heißt: Es ist laut und viele Leute schmeißen sich in bunte Kostüme – natürlich auch in Gillersdorf. Der dortige Karnevalsclub hat knapp 20 Mitgliedern und jede Menge Helfer – und deshalb kommen die Faschingsfans am „Lange Baarch“ auch nicht daran vorbei: Fasching in Gillersdorf hat Qualität und die Nachfrage nach Karten ist entsprechend hoch, weshalb der GKC gleich drei Abendveranstaltungen in seiner Saison anbietet.