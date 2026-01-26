Es ist wieder Fasching, und das heißt: Es ist laut und viele Leute schmeißen sich in bunte Kostüme – natürlich auch in Gillersdorf. Der dortige Karnevalsclub hat knapp 20 Mitgliedern und jede Menge Helfer – und deshalb kommen die Faschingsfans am „Lange Baarch“ auch nicht daran vorbei: Fasching in Gillersdorf hat Qualität und die Nachfrage nach Karten ist entsprechend hoch, weshalb der GKC gleich drei Abendveranstaltungen in seiner Saison anbietet.
Karneval in Gillersdorf Tierisch gut am Langen Berg
Karl-Heinz Scherer 26.01.2026 - 13:00 Uhr