Karneval in Frankenheim Wo die gute Laune nur so sprüht

Perfekte Mischung gelungen
Am Samstag folgte der Hauptkarneval mit einem mehrstündigen Abendprogramm, das abwechslungsreich gestaltet war und nahtlos von Tanz zu Bütt und Show wechselte. Den Auftakt bildete ein Gardemedley mit Feuerfunken, Wild Berrys und Tanzmariechen Ivette, die mit klassischen Gardeschritten, schwungvollen Formationen und präzisen Hebefiguren ihr Können zeigten – einstudiert von den Aktiven selbst sowie Tina Gerlach und Nadine Städtler. Danach sorgten Lena Kluge und Adrian Dreier mit ihrer Kinderbüttenrede über die vermeintlichen Vorzüge des Erwachsenseins für viele Lacher. Ein zweites Gardemedley – trainiert von Lisa Hartmann, Alina Schmuck und Nadine Klein – brachte mit den Bunten Büffeln, Blue Diamonds und Gardefünkchen weitere Gardetänze auf die Bühne, die mit synchronen Schrittfolgen, Radschlägen und Spagaten das Publikum beeindruckten.