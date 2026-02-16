Karneval in Frankenheim Wo die gute Laune nur so sprüht

Ein Schul-Elferrat

Premiere hatte dabei der neu gegründete Schulelferrat: Die 4. Klasse stellte gemeinsam mit den dazugehörigen Gardemädchen das närrische Gremium – eine Idee, die bei den Kindern sichtbar gut ankam und wohl zu Tradition werden wird. Angeführt wurde der Zug vom Prinzenpaar Elena I. und Sebastian I. sowie vom Kinderprinzenpaar Lina und Emilio. Der Umzug startete trocken und auch wenn unterwegs zeitweise Regen einsetzte, blieb die Stimmung bei Groß und Klein ungetrübt. Ziel war das Feuerwehrhaus, wo der FCC alle Kinder mit Wienern versorgte und sich ausdrücklich bei der Freiwillige Feuerwehr Frankenheim für die Unterstützung bedankte.