„Asfall Helau“ – so schallte es am vergangenen Samstagabend vielstimmig aus dem altehrwürdigen Volkshaus in Eisfeld. Zu ihrer Faschingsveranstaltung mit anschließendem Tanz zum Auftakt der dann folgenden „drei tollen Tage“ hatte der „Carneval Club Eisfeld e. V.“ (CCE) eingeladen. Auch in diesem Jahr kam das närrische Volk recht zahlreich, sodass die rund 150 Plätze im stimmungsvoll und faschingsgemäß geschmückten Saal im Volkshaus schnell besetzt waren.