Im kleinen, beschaulichen, im Feldatal gelegenen Diedorf versteht man es, den Karneval zu feiern. Wer die Veranstaltung der Diedorfer Narren am vergangenen Samstagabend erlebt hat, bekam eine Ahnung davon, was für eine Begeisterung für den Karneval hier besteht, wie viele Menschen Monate vor der Karnevalssitzung mit viel Engagement und Spaß an der Sache, mit Ideenreichtum und Herzblut Jahr für Jahr ein Programm vorbereiten und aufführen, das sich hören und sehen lassen kann.