„A bann jeder klööt, zum Crisleser Karneval gitt´s ömmer Frööd“. Der Spruch, der quasi Gesetzeskraft besitzt beim Karneval in Christes, der hatte es in der aktuellen Session ins Motto geschafft. Und natürlich in den Saal des Kulturhauses, der einmal mehr auch diesmal, herrlich närrisch ausgestaltet, als Zentrum der tollen Tage diente.