Voller Enten- oder sollte man besser Hühnerstall sagen? Zur Weiberfastnacht hatten die Heßleser „Welle Ände“ das Kulturhaus Kraftwerk Breitungen in einen Knast verwandelt. Die Damen vom Elferrat – wie es sich gehört im schwarz-weiß-gestreiften Häftlingsminikleid – konnten sich am Ende gratulieren: Das rund dreistündige Programm war mit kurzweiligen Sketchen, gespielten Witzen, einer Knast-Modenschau sowie beeindruckenden Ballettdarbietungen der großen und kleinen Karnevalisten vom HCC gespickt. Auch die Auftritte der Gast-Vereine aus Niederschmalkalden und Rosa wurden von den knapp 300 Weibern bejubelt. Viele von ihnen hatten sich im Outfit am Thema „Faschingsparty illegal – verhaftet wird der ganze Saal“ orientiert und waren als Insassin oder Polizistin erschienen. Mit dem Kinderfasching am Sonntag und dem Großreinemachen endete die erfolgreiche Saison für den HCC. Fast. Denn die beiden Tanzmariechen und das Kinderballett traten am Rosenmontag in der Fambacher Schule nochmals auf und die „Hölls Ände“ sind – wie seit Jahren – beim Männerballettabend in Rosa mit von der Partie. Nach diesem ist dann aber auch wirklich Schluss mit der Narretei – bis am 11.11. die neue Saison eingeläutet wird.