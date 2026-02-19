Obwohl die Karnevalszeit eigentlich offiziell zu Ende ist, legen die Jecken aus Bibra am Wochenende erst richtig los: Nach dem Kinderfasching am 7. Februar geht es am Freitag, 20. Februar, ab 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle mit dem Showabend weiter. Am Tag darauf, Samstag, 21. Februar, lädt der Bibraer Karnevalsverein (BKV) an gleicher Stelle ab 20.11 Uhr zum Büttenabend ein. Der Karneval steht diesmal unter dem Motto „Zum Aschermittwoch hon mie kenn Hänger, in Biwer könne mie alle länger.“ Jüngst gab bereits wie erwähnt der Nachwuchs aus Bibra und Umgebung zum gut besuchten Kinderfasching vorab schon einmal Vollgas. Neben dem Kinderballett aus Bibra selbst gab es Gastauftritte von Wölfershausen und Nordheim, wo die Kleinen wieder einmal ihr Können unter Beweis stellten. Begleitet wurde der Nachmittag mit Musik und jeder Menge Spaß durch DJ Norbi.