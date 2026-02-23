Beste Stimmung zwei Abende lang in der Mehrzweckhalle in Bibra: Die Karnevalisten in dem Grabfeld-Ortsteil frönten dort am vergangenen Wochenende bei Show- und Büttenabend der Narretei – obwohl der Karneval offiziell am Aschermittwoch vorbei ist. Dementsprechend benahm das diesjährige Motto des Bibraer Karnevalsverein (BKV) darauf Bezug: „Zum Aschermittwoch hon mie kenn Hänger, in Biwer könne mie alle länger“, auf hochdeutsch in etwa „Zum Aschermittwoch haben wir keinen (Durch)hänger, in Bibra können wir alle länger.“ Beim Feiern stimmte dies zweifellos – zu beiden Veranstaltungen kamen zahlreich Einwohner wie auch Gäste in die Mehrzweckhalle und verbrachten dort ein paar unterhaltsame und abwechslungsreiche Stunden in Gemeinschaft.