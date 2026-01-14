Das hat es so bisher auch noch nicht gegeben: Innerhalb von nur 35 Minuten war zum ersten Vorverkaufstag für die Veranstaltungen zum 62. Benshäuser Karneval einer der Abende bereits restlos ausverkauft, hat Andreas Diem vom KVB-Elferrat verraten. Mit ihrem Showtanzabend am 13. Februar dürfen sich die Benshäuser also getrost in die Riege von Rammstein und Co. einreihen, für deren Konzerte es zu Bestzeiten ebenfalls in Minutenschnelle keine Karten mehr gab.