„Don’t Stop Me Now“, tönte Samstagabend zum Auftakt der ersten Festsitzung des Karnevalvereins Narrhalla der Queen-Hit aus den Lautsprechern der Stadthallen-Bühne während die Garden im großen Gemeinschaftstanz zahlreiche Beine schwangen. Zu stoppen waren die Narren in den kommenden vier Stunden wahrlich nicht. Und als nach Mitternacht der letzte Tanz getanzt, das letzte Lied gesungen war, als es Zeit war, all den großen und kleinen Mitwirkenden Dank zu sagen, hatte das Publikum ein wahres karnevalistisches Feuerwerk erlebt. Zu Recht.