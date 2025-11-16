„Gefühle pur und Partytime – beim AKC geht keiner heim. Mit Herz und Witz Musik und Tanz beginnt bei uns der Lebenstanz. Ob Klein, ob Groß, wir stehen bereit für die wunderschöne fünfte Jahreszeit“, heißt es im Lied zum großen Eröffnungstanz, mit dem der Arnstädter Karneval Club (AKC) am Freitag in seinen ersten Büttenabend startete. Gleich alle Garden waren dazu vereint. Rund 80 Kinder wirbelten auf und vor der Bühne. Ein Zeichen für die tolle Nachwuchsarbeit im Verein.