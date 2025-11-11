Mit lautem Helau-Jubel und viel Konfetti eröffnet der Gräfinauer Carnevalsverein (GCV) am Dienstagvormittag die fünfte Jahreszeit. Punkt 11.11 Uhr versammeln sich rund 30 Erwachsene und zahlreiche Kinder der örtlichen Kita vor dem Rathaus in Gräfinau-Angstedt, um den traditionellen Faschingsauftakt zu feiern. Die kleinen Gäste sorgen mit ihren Rasseln für rhythmische Begleitung, während das bunte Treiben auf dem Rathausplatz beginnt.