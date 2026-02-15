Büttenredner sind rar im Narrenland – da ist der Gießübler Carnevals Club (GCC) hierzulande nicht der einzige, der auf die Kunst der zugespitzten Rede mangels vorzeigbaren Talenten verzichten muss. Doch das Stimmungsfeuerwerk, das der Narrenverein in den Gebirgsschluchten des Thüringer Waldes angesichts seines Pi mal Daumen 500 Einwohner zählenden Basislagers am letzten Samstagabend zu zünden vermag, das ist für eine so kleine Gemeinde richtig große Klasse.