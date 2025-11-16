Blasmusikklänge und Helau-Rufe hallten durch Römhild und flimmernde Leuchtstäbe prägten die abendliche Atmosphäre, als sich der karnevalistische Zug am Samstag durch die Stadt in Richtung RKG-Vereinsheim bewegte. Es war ein sehr stimmungsvolles Bild, als dann das närrische Volk mit Standarte, Gardemädchen der Vereine, Elferräten und weiterem Gefolge auf und vor der Bühne sich den Karnevalshungrigen aus Römhild und Umgebung präsentierten.