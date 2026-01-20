Der Auftakt beim Gleichamberger Karnevalsverein mit der Kelten-Café-Sitzung war vollauf gelungen. Ein voll besetzter Saal, ein gut aufgelegtes Publikum und natürlich Kaffee und Kuchen, bevor es mit der Band „Project 26“ auf der Bühne und im Saal hieß: „Stimmung, Gaudi, Fröhlichsein bei Gleichamberg Helau!“. Dazu kam die geballte Kraft der Kleinen und Großen Garde und des Elferrats. Das ließ Feuriges vermuten, denn beide Garden gaben einen Vorgeschmack auf ihre getrennten Auftritte, die später folgen sollten. Sie hatten „nach vorn und hinten, nach rechts und links gute Laune“ mitgebracht.