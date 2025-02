„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, hieß es Anfang Februar für den Präsidenten Kai Truckenbrodt sowie für sechs weitere Mitglieder des Ziegenberger Carneval Clubs (ZCC). Sie gehörten zu der närrischen Truppe, die in diesem Jahr vom Landesverband der Thüringer Karnevalvereine zu einer dreitägigen Fahrt nach Berlin eingeladen wurde, die unter der Überschrift „Bildung, Brauchtum und Bundespolitik“ stand. Das hat Tradition in der Thüringer Karnevalsverein-Landschaft. Damit werden engagierte Karnevalisten ausgezeichnet, zu denen auch die ZCC-ler gehören, die sich unter anderem auch auf Landesebene einbringen. So konnten sie, die ansonsten selbst Programme auf die Bühne bringen, nun auch selbst einmal ein Programm, das für sie organisiert wurde, genießen. Das bestand aus Stadtrundfahrt, Besichtigung der Stätte, an der der Bundestag arbeitet, Ausblicke von der Reichstagskuppel, ein unterhaltsamer Thüringer Abend mit Vertretern aus Politik, Kultur und Ehrenamt sowie aus einer Führung durch die Berliner Unterwelt. „Eine schöne Sache“, sagt Kai Truckenbrodt. Und Anerkennung, die zusätzlichen Schwung in die närrischen Reihen der Ziegenberger Karnevalisten bringt. Den nehmen sie gerne mit für das Wochenende Anfang März, wenn es in der ZCC-Narrhalla im Sportcenter Suhl wieder heckenhoch hergeht.