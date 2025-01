Erfurt (dpa/th) - Beim größten Thüringer Karnevalsumzug in Erfurt wird es in diesem Jahr keine großen Motivwagen geben. Grund hierfür seien erhöhte Sicherheitsanforderungen an öffentliche Veranstaltungen nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg und dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, teilte die Stadtverwaltung mit.