Viele Zünfte in Baden-Württemberg läuteten ebenfalls die fünfte Jahreszeit ein - auch wenn die schwäbisch-alemannische "Fasnet" offiziell erst in einigen Wochen am Dreikönigstag beginnt. Im oberschwäbischen Kißlegg stand das Gießen des kleinen Narrenbaums an - in der Hoffnung, dass er bis zum Beginn der Fastnacht zu einem Prachtbaum heranwächst.