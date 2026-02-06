Vieles ändert sich beim Karneval von Jahr zu Jahr: das Motto, die Kostüme, die Umzugsbilder, die Büttenreden, die Showtänze und anderes mehr. Seit vielen Jahren immer gleich geblieben ist der Schauplatz der Narretei: ein Festzelt auf dem Platz der deutschen Einheit. Auch in der 68. Session versammeln sich die Narren vom Dillstädter Carneval Club (DCC) und ihre Gäste hinter Zeltwänden. Der Zeltaufbau ist freilich jedes Mal ein Kraftakt, wenngleich beim bewährten Aufbau-Team so gut wie jeder Handgriff sitzt. Das wird sich einmal mehr in den nächsten Tagen zeigen, wenn Mitglieder des DCC und zahlreiche Helfer das Narrenzelt für die 68. Kampagne aufstellen und ausschmücken für den Empfang einer närrisch aufgelegten Gästeschar.