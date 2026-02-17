Ein ganzes Wochenende lang hatte sich die Narrhalla des UCC in eine schillernde Unterwasserwelt verwandelt: Unter dem Motto „Der UCC so kunterbunt - taucht heute auf den Meeresgrund“ feierten zahlreiche Närrinnen und Narren ein Karnevalswochenende, das mit einem festlichen Gala-Abend, einem bunten Kindertanznachmittag und einem stimmungsvollen Rosenmontagsball für beste Unterhaltung bei Jung und Alt sorgte. Mit viel Liebe zum Detail hatten die Verantwortlichen Bühne, Requisiten und Kostüme dem Motto angepasst – Meerjungfrauen, Matrosen, Seesterne und geheimnisvolle Meereswesen prägten das farbenfrohe Bild im Saal.