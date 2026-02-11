Natürlich sind die Veranstalter des großen Lichtmess-Umzuges froh, dass alles ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist, dass der große Schnee erst am Dienstagnachmittag und nicht bereits am Sonntagnachmittag gekommen ist. Vor allem, dass die mehreren Tausend Besucher das Ereignis glücklich und zufrieden erlebt haben. Insofern könnten der Präsident des JKV Eric Göpfert und Thomas Möller, der erneut den Umzug moderierte, eigentlich zufrieden sein. Doch das trifft nur bedingt zu. Sie werden von Zukunftsängsten und der Frage, ob es den Lichtmess-Umzug in den nächsten Jahren noch geben wird, geplagt.