Karneval: Bald heißt es wieder Mäninge Helau

Wer sich für die Galasitzung am Samstag, 22. Februar, Karten sichern möchte, kann im Vorverkauf richtig Geld sparen. Statt 18 Euro werden an diesem Tag nur 15 Euro für die Karte genommen. Geboten wird eine unterhaltsame, ausgefallene Show mit Wortwitz und Charme. Die Reisegruppe Lustig trägt einen skurrilen Urlaubsbericht vor und nimmt die Zuschauer auf eine Griechenland-Rundreise mit. In die goldenen Zeiten mit Glanz und Glamour von früher bis heute entführen die Modern Style Dancers das Publikum. Sie werden mit ihren Showtänzen und ausgefallenen Kostümen begeistern. Das Programm wird auch von den kleinsten Mitgliedern, den MKG-Minis, mitgestaltet. Die Vier- bis Siebenjährigen bringen ihre Tänze auf die Bühne. Als „Rumpelnde Rüschenritter“ verkleidet, begeben sich 18 Männer auf einen ritterlichen Ausflug in die irische See. In rosafarbenem Tutu und Ritterrüstung versuchen sie einen künstlerischen Balletttanz auf die Bühne zu bringen. Dabei werden wohl einige bekannte Gesichter zu sehen sein. Drei Büttenredner, Professor Doktor Hoffnungslos und Rainer Beie als Willi Wortwitz stellen nicht nur Beziehungsprobleme auf den Prüfstand, sondern haben auch die Politik im Visier. Wie passend: Da am Sonntag mit dem Kinderfasching das Volkshaus noch in närrischer Hand ist, wird das Objekt als Wahllokal zur Bundestagswahl nicht zur Verfügung stehen.