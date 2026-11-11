Nein, abhalten lässt man sich vom Wetter schon gar nicht – das galt für die enthusiastischen Karnevalisten in der Kreisstadt wie auch für die – diesmal etwas weniger – Besucher, die sich an diesem Schnapszahl-Mittwoch um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz versammelten. Und so gab es trotz Frösteltemperaturen und Nieselregen ein gut einstündiges ansehnliches Programm, Lacher und Geselligkeit. Also genau das, worum es in der Fünften Jahreszeit eben auch geht.