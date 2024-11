Erfurt/Wasungen (dpa/th) - In Thüringen haben wieder die Narren das Zepter übernommen. Pünktlich um 11.11 Uhr starteten die Karnevalisten in die neue Saison und stürmten vielerorts die Rathäuser. In Apolda, Bad Salzungen, Suhl, Waltershausen und anderen Orten sorgten Böllerschüsse, Büttenreden, Schunkelmusik und Tanzgarden trotz grauen Wetters für Frohsinn und närrische Stimmung. In der Landeshauptstadt Erfurt wurden vor dem Rathaus wieder die Narren geweckt.