 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet

Karls Erlebnisdorf Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet

Hüpfen, Klettern und Rutschen konnte man schon in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Jetzt ist eine neue Achterbahn als Attraktion dazugekommen.

Karls Erlebnisdorf: Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet
1
Das Karls Erlebnis-Dorf hat eine neue Attraktion. Foto: Jürgen Lösel/dpa

Döbeln (dpa/sn) - Im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Mittelsachsen) gibt es eine neue Attraktion für Jung und Alt. Am Samstag wurde in der Anlage die Familienachterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" eröffnet. Die Bahn sei für Kinder, Eltern und Großeltern konzipiert, teilte der Betreiber mit. Statt extremer Geschwindigkeit stehe der Spaß beim Fahren im Vordergrund. Passend zum Oberthema des Freizeitparks - der Erdbeere - soll der Fahrkorb ein Erdbeerkörbchen darstellen.

Nach der Werbung weiterlesen

Zur Eröffnung der neuen Attraktion kam auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker nahm neben dem Chef der Karls Tourismus GmbH, Robert Dahl, in der Achterbahn Platz.