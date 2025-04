Schließlich ist ihnen dieser Rabe seit vielen Jahren ein amüsanter humoristischer Begleiter bei ihrer täglichen Zeitungslektüre. Wo ist der kecke und blitzgescheite Rabenvogel nicht schon überall hingeflogen und legte genau zum Tage mit seinen launigen und hintersinnigen zeichnerischen Botschaften eine Punktlandung hin? Weit mehr als 40 000 Karikaturen hat Ralf Böhme wohl in seiner langen Laufbahn publiziert, in Tageszeitungen und Zeitschriften – vom Focus bis zur Financial Times, vom Eulenspiegel bis zum Feuerwehrmagazin. „Irgendwann habe ich aufgehört, die Veröffentlichungen zu zählen“, sagt Ralf Böhme.