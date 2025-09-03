Die aktuelle Ausstellung in der Propstei lädt dazu ein, die eigene Arbeitswelt mit einem Augenzwinkern, aber auch mit kritischem Blick zu hinterfragen. Rund 60 Karikaturen beleuchten auf humorvolle, zugespitzte und gleichzeitig nachdenklich stimmende Weise die zentrale Rolle der Arbeit in unserem Leben. Ob am Schreibtisch, in der Werkstatt oder im Schichtdienst – ein großer Teil unserer Lebenszeit ist dem Broterwerb gewidmet. „Doch Arbeit ist mehr als nur ein Mittel zum Zweck: Sie kann sinnstiftend sein, aber auch belasten, krank machen oder soziale Ungleichheiten verstärken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung des Biosphärenreservates Rhön.